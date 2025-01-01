Anna und die Liebe
Folge 136: Episode 136
24 Min.Ab 12
Mia ist zutiefst getroffen, da sie glaubt, dass es Alexander bei dem Ausflug tatsächlich nur um berufliche Interessen geht. Sie denkt darüber nach, den ganzen Trip abzusagen, doch Paloma redet ihr ins Gewissen und überzeugt sie von der Dringlichkeit, endlich reinen Tisch mit Alexander zu machen: Mia oder Annett - er soll sich endlich entscheiden!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick