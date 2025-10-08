Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 146

SAT.1Staffel 3Folge 146vom 08.10.2025
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Mia wird einmal mehr von Enrique überrascht. Nachdem sie ihm auf seine Nachfrage hin reinen Wein über Toni und dessen Lügen eingeschenkt hat, zeigt Enrique wahre Größe! Unterdessen zeigt sich selbst Annett Mia gegenüber ausgesprochen offen, herzlich und vertrauensselig, so dass Mia von ihrem schlechten Gewissen geradezu gepeinigt wird. Doch dann macht sie eine kolossale Entdeckung ...

