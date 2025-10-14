Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 153

SAT.1Staffel 3Folge 153vom 14.10.2025
Folge 153: Episode 153

23 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Mia wird durch einen Brief von Toni, den sie plötzlich in der Tasche findet, von ihrer Abreise abgebracht. Wie sie an den Brief gekommen ist, bleibt mysteriös. Sie erzählt zunächst Jojo davon. Als Jojo später Alexander begegnet und sich daran erinnert, was dieser Mia mit der Trennung angetan hat, ist er so wütend, dass er Alex angreift. Das Schicksal nimmt seinen Lauf ...

