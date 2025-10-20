Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 161vom 20.10.2025
Natascha und Maja bekommen heraus, wie David es geschafft hat, das Video zu löschen: Jessica hat Maja einen Elektromagneten in die Tasche geschmuggelt. Als Jessica das leugnet, wird Maja ihr gegenüber handgreiflich. Richard kündigt Maja daraufhin fristlos. Natascha will das nicht hinnehmen - beide erklären sich den Krieg um die Agentur ...

