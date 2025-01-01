Anna und die Liebe
Folge 166: Episode 166
24 Min.Ab 12
Als es Annett und David gelingt, die nichtsahnende Mia auf ihre Seite zu ziehen, um Natascha zu der "Menschlichkeit im Alltag"-Kampagne zu bewegen, ist David in Hochstimmung. Natascha scheint in seine Falle getappt zu sein, womit sie sich ihr eigenes Grab schaufeln wird. Aber auch Natascha ist in Hochstimmung, denn David ahnt nicht, dass er ihr längst auf den Leim gegangen ist ...
