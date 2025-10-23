Anna und die Liebe
Folge 168: Episode 168
23 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Mia ist emotional völlig aufgewühlt, zum einen wegen der Hochzeitseinladung von Annett und Alexander und dann wegen des bevorstehenden Treffens mit Toni. Als sich Mia dann aufgeregt und unsicher zum verabredeten Zeitpunkt am Viktoriadenkmal begibt, traut sie ihren Augen nicht, als sie sich plötzlich Enrique gegenüber sieht ...
