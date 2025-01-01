Anna und die Liebe
Folge 193: Episode 193
23 Min.Ab 12
Mia ist von Enriques Angebot, ihn nach New York zu begleiten, restlos überfordert. Und warum kommen Mia gerade in dem Moment Zweifel, in dem Alexander drauf und dran ist, sich von Annett loszusagen? Um dem vorzubeugen, erklärt sie Enrique, dass ihr Zögern tatsächlich nichts mit Alexander zu tun hat. Eine Bemerkung, die Enrique erst aufhorchen lässt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick