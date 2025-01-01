Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 193

SAT.1Staffel 3Folge 193
Episode 193

Episode 193Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 193: Episode 193

23 Min.Ab 12

Mia ist von Enriques Angebot, ihn nach New York zu begleiten, restlos überfordert. Und warum kommen Mia gerade in dem Moment Zweifel, in dem Alexander drauf und dran ist, sich von Annett loszusagen? Um dem vorzubeugen, erklärt sie Enrique, dass ihr Zögern tatsächlich nichts mit Alexander zu tun hat. Eine Bemerkung, die Enrique erst aufhorchen lässt ...

