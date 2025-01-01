Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 214

SAT.1Staffel 3Folge 214
Episode 214

Episode 214Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 214: Episode 214

23 Min.Ab 12

Nachdem Paloma sie aus der peinlichen Situation gerettet hat, stellt Mia Enrique zur Rede. Während sie versucht, Alexander kryptisch zu warnen, findet Enrique mit Natascha zu einer überraschenden Lösung des Problems ... Paloma ist verwirrt, da sie von Theodor Freund ein unmoralisches Angebot erhalten hat: Er bietet ihr viel Geld für eine Nacht mit ihm.

