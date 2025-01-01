Anna und die Liebe
Folge 216: Episode 216
24 Min.Ab 12
Alexander und Enrique geraten immer wieder aneinander und Mia glaubt, dass Eifersucht der Grund ist. Als Enrique sie offen fragt, ob sie noch Gefühle für Alexander hegt, kommt sie in einen Gewissenskonflikt. Doch sie bekennt sich zu Enrique und klärt die Fronten. Zufrieden gibt Enrique Alexander die Hand. Die Firma scheint gerettet - doch dann erhält das Team eine Hiobsbotschaft ...
