Anna und die Liebe

Episode 221

SAT.1Staffel 3Folge 221
Folge 221: Episode 221

23 Min.Ab 12

Paloma glaubt sich erleichtert, nachdem sie sich durchgerungen hatte, das gedankliche Abenteuer mit Theodor zu beenden und jeden Kontakt zu ihm abzubrechen. Doch trotz eines endgültigen Abschiedstelefonats merkt sie, wie sehr ihre Gedanken noch bei ihm sind. Sie sagt eine Verabredung mit Maik ab und trifft sich erneut mit Theodor. Die beiden landen schließlich in seinem Hotelzimmer ...

