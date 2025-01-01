Anna und die Liebe
Folge 232: Episode 232
23 Min.Ab 12
Mia bricht spontan ihre Reise nach Düsseldorf ab, als sie das Motiv für die Kampagne entdeckt. Mit Entsetzen sieht sie, dass es exakt das Gebäude ist, in dem sie Alexander in ihrem Traum in Todesgefahr gesehen hat. Nun ist Alexander auf dem Weg in dieses Gebäude. Um ihn zu retten, eilt Mia sofort dorthin. Doch Annett hat sie beobachtet und folgt ihr, um Davids Mordplan nicht zu gefährden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick