Anna und die Liebe
Folge 233: Episode 233
24 Min.Ab 12
Nach der Explosion in der alten Fabrik stellen Mia und Alexander fest, dass sie in der Falle sitzen. Der ganze Raum steht in Flammen, und die Tür ist versperrt ... Indes wartet David auf Annett in der Agentur. Da sie weder erscheint, noch über ihr Handy erreichbar ist, wird er immer nervöser. Dann taucht die Polizei auf und findet Annetts abgetrennte Fußfessel ...
