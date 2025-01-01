Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 249

SAT.1Staffel 3Folge 249
Episode 249

Episode 249Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 249: Episode 249

24 Min.Ab 12

Mia nimmt Alexanders Antrag überglücklich an. Indes bekommt Susanne ein Paket von Anna, das Mias Brautkleid enthält, das noch für die Hochzeit mit Enrique gedacht war ... Jessica ist überrascht, dass Julian Hochzeiten romantisch findet. Fortan glaubt sie, er wünscht sich nichts anderes als selbst zu heiraten - und zwar sie! Aber wer heiraten will, muss erst eine gemeinsame Wohnung beziehen ...

