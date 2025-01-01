Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 31

SAT.1Staffel 3Folge 31
Episode 31

Episode 31Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 31: Episode 31

23 Min.Ab 12

Lily ist sowohl mit ihren als auch mit Jojos Gefühlen überfordert. Deswegen lädt sie ihre Freundin Dani zur Party ein, damit sich Jojo auf Dani konzentrieren kann und nicht auf sie. Jojo ist zwar gekränkt von ihrem Vorhaben, lässt sich jedoch trotzdem darauf ein. Damit wiederum kommt Lily nicht zurecht - schon gar nicht, als Dani und Jojo gemeinsam die Party verlassen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen