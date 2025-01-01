Anna und die Liebe
Folge 73: Episode 73
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas freuen sich auf ihr neues Leben in L.A. Mit Engagement und Leidenschaft drehen sie ihren ersten Werbespot als Oktopus alias Pineapple und sind mit dem Ergebnis für die "Big-Bang"-Kampagne sichtlich zufrieden. Als sie sich von ihrem Team mit einem Umtrunk verabschieden wollen, stellen Anna und Jonas überrascht fest, dass niemand Zeit zu haben scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick