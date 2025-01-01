Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 79

SAT.1Staffel 3Folge 79
Episode 79

Episode 79Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 79: Episode 79

23 Min.Ab 12

Als Annett über Alexander erfährt, dass Mia diesen verdächtigt in Jojos Verurteilung verwickelt zu sein, hat sie sofort eine Idee, wer dahinter stecken könnte. Heimlich durchsucht sie Davids Büro und findet schließlich die Beweise für seine geheimen Machenschaften. Als sie ihn wütend nach den Gründen für diese Intrige fragt, überrascht er sie mit einem tiefen Einblick in seine Seele ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

