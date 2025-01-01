Anna und die Liebe
Folge 80: Episode 80
24 Min.Ab 12
Mia hat einen Plan gefasst: Sie will zurück an Alexanders Seite, um heimlich gegen ihn zu ermitteln. Aber nicht nur Lars äußert Bedenken - auch Mia zweifelt insgeheim an ihrem Plan. Jojo zuliebe wischt Mia alle Bedenken beiseite und beschließt, den einmal eingeschlagenen Weg zu beschreiten. Mit Erfolg. Denn bald schon bietet sich ihr eine Möglichkeit, Alexanders Vertrauen zurück zu gewinnen ...
