Anna und die Liebe
Folge 90: Episode 90
23 Min.Ab 12
Alexander entschließt sich auf Mias Drängen hin, Jojo trotz des Angriffs mit der Waffe laufen zu lassen. Mia, die nach dem Unfall umgehend ins Krankenhaus gebracht wird, ist weniger schwer verletzt, als zunächst befürchtet worden war. So kann Alexander, nachdem er Ingo durch die Blume von den Vorfällen berichtet hat, beruhigt nach Hause gehen. Jojo plagt hingegen sein schlechtes Gewissen ...
