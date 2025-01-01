Anna und die Liebe
Folge 91: Episode 91
23 Min.Ab 12
Mia macht sich große Sorgen um ihren Bruder. David lässt Jojo zwar aus dem Krankenhaus entwischen, doch die Luft für ihn wird immer dünner. Um sich auf seiner Flucht melden zu können, hat Mia ihm ihr Handy mitgegeben. Doch als Jojo anruft, um ihr mitzuteilen, wo er untergekommen ist, gelingt es der Polizei, ihn aufgrund des Handys zu orten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick