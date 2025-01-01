Anna und die Liebe
Folge 107: Episode 107
24 Min.Ab 12
Anna gelingt es, den sonst so wortkargen Tom zum Reden zu bringen - und zwar über seine Gefühle. Doch die plötzliche Nähe zu Anna beunruhigt ihn ebenso schnell wieder, und er zieht sich zurück. Kurze Zeit später springt Tom aber über seinen Schatten und macht sich auf den Weg zu Annas Zimmer. Als die beiden schließlich voreinander stehen, gibt es kein Halten mehr ...
