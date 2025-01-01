Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 114

SAT.1Staffel 4Folge 114
Folge 114: Episode 114

23 Min.Ab 12

Anna ist verletzt, weil Tom entschieden hat, nach New York zu gehen. Doch nachdem ihre erste Enttäuschung überwunden ist, stürzt sich Anna in die Arbeit mit Enrique und hat dabei sogar richtig Spaß. Enrique freut sich darüber, dass Anna bei Lanford bleibt. Als Tom wenig später Zeuge eines Kusses zwischen Anna und Enrique wird, traut er seinen Augen nicht ...

