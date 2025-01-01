Anna und die Liebe
Folge 126: Episode 126
23 Min.Ab 12
Anna gibt sich zunächst unbeeindruckt von Enriques Kuss. Alle außer ihr scheinen aber zu bemerken, dass sie sich längst in ihn verliebt hat. Sie ist durch den Wind, wie soll sie mit ihren Gefühlen für Enrique umgehen? Als Paloma Anna schließlich auch noch rät, zu ihren Gefühlen zu stehen, ringt sich diese tatsächlich dazu durch, einen Schritt auf Enrique zuzugehen ...
