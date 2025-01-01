Anna und die Liebe
Folge 137: Episode 137
24 Min.Ab 12
Anna hat beschlossen, die volle Verantwortung für Katjas Kind Nikolas zu übernehmen und fällt umso tiefer, als Enrique ihr seine Entscheidung bezüglich der Adoption mitteilt. Anna ist enttäuscht, auch wenn sie Enrique teilweise verstehen kann. Als sie sich schließlich ohne sein Wissen bei den Ämtern nach den Adoptionsformalitäten erkundigt, kommt es zum Streit zwischen den beiden ...
