Anna und die Liebe
Folge 139: Episode 139
24 Min.Ab 12
Als Tom sich nach seinem aufbrausenden Verhalten während der Präsentation bei Anna entschuldigt und sie für den Abend zu einem Arbeitsessen einlädt, ist Anna total verwirrt. Enrique erklärt sich sogar bereit, Nikolas am Abend zu hüten. Doch als Anna schließlich vor dem Restaurant steht und Tom dort am Tisch sitzen sieht, kommen ihr Zweifel ...
