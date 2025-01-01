Anna und die Liebe
Folge 142: Episode 142
23 Min.Ab 12
Anna und Enrique fällt der Abschied von Baby Nikolas schwerer als sie zugeben möchten. Doch als Katja unter Susannes Druck zusammenbricht und an ihren Plänen mit Hubertus und dem Kind zweifelt, scheint der Abschied wieder in weite Ferne gerückt. Hubertus gibt sich unterdessen große Mühe, die Polaukes von seinen ehrlichen Absichten zu überzeugen - und scheint Erfolg zu haben ...
