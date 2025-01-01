Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 142

SAT.1Staffel 4Folge 142
Episode 142

Episode 142Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 142: Episode 142

23 Min.Ab 12

Anna und Enrique fällt der Abschied von Baby Nikolas schwerer als sie zugeben möchten. Doch als Katja unter Susannes Druck zusammenbricht und an ihren Plänen mit Hubertus und dem Kind zweifelt, scheint der Abschied wieder in weite Ferne gerückt. Hubertus gibt sich unterdessen große Mühe, die Polaukes von seinen ehrlichen Absichten zu überzeugen - und scheint Erfolg zu haben ...

