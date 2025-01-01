Anna und die Liebe
Folge 154: Episode 154
23 Min.Ab 12
Anna nimmt einmal mehr verletzt zur Kenntnis, dass Tom sie nach ihrem Kuss am Vorabend erneut zurückweist. Sie hat Enrique gegenüber ein schlechtes Gewissen und weicht ihm aus. Ihr wird klar, dass sie einen Schlussstrich ziehen und Enrique von ihrem Erlebnis mit Tom erzählen muss. Doch auch Enrique hat ihr etwas zu sagen - und danach fällt es Anna umso schwerer, ihm die Wahrheit zu offenbaren ...
