Anna und die Liebe

Episode 16

SAT.1Staffel 4Folge 16
Folge 16: Episode 16

24 Min.Ab 12

Annas Sehnsucht und der Schmerz um Jonas haben sie auf das Dach eines Hochhauses getrieben. Jonas tut alles, um sie zu retten, doch leider bewirkt seine Anwesenheit bei Anna genau das Gegenteil. Heinrich macht ihm klar, dass er sich dringend von Anna entfernen muss und sorgt schließlich mit Gewalt für Jonas' Verschwinden. Als Anna kurz davor ist zu springen, taucht ein Fremder neben ihr auf ...

