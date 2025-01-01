Anna und die Liebe
Folge 182: Episode 182
24 Min.Ab 12
Bruno knöpft sich Carla vor und macht ihr klar, dass sie größenwahnsinnig ist, wenn sie denkt, sie könne Lanford einfach so übernehmen. Carla hingegen lässt sich von Bruno nicht verunsichern, sondern feiert ihren Sieg mit David. Es gibt allerdings eine Person, die ihr noch gefährlich werden könnte: Paule. Daraufhin überredet sie David, sich um Paule "zu kümmern".
