Anna und die Liebe
Folge 198: Episode 198
23 Min.Ab 12
Anna ist wie betäubt, als Tom ihr mitteilt, dass er zu Fanni zurückkehren wird. Er lässt seinem Entschluss Taten folgen und teilt Fanni mit, dass er es noch einmal mit ihr versuchen möchte. Die schlägt ihm daraufhin eine langsame Annäherung vor. Wie sich später allerdings herausstellt, ist Fannis scheinbar sensible Zurückhaltung nicht ganz so ehrlich.
