Anna und die Liebe
Folge 199: Episode 199
24 Min.Ab 12
Anna entschließt sich, endgültig mit Tom abzuschließen und schreibt an einem bedeutungsschwangeren Ort einen Abschiedsbrief. Doch plötzlich steht Tom wieder vor ihr. Es fällt ihm schwer, sich auf Fanni einzulassen, denn noch nimmt Anna den Platz in seinem Herzen ein. Virgin schafft den Absprung nicht: Noch einmal schlüpft er in die Rolle des Jürgen und trifft Bruno. Dabei wird er zwar von Steffi durchschaut, erhält aber ein verlockendes Angebot.
