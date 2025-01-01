Anna und die Liebe
Folge 205: Episode 205
23 Min.Ab 12
Anna bringt es nicht übers Herz, Tom von Fannis Beziehung zu einem anderen Mann zu erzählen. Es fällt ihr zwar schwer, doch sie kommt zu dem Schluss, dass sie kein Recht hat, sich in das Leben der beiden einzumischen. Anna entschuldigt sich sogar bei Fanni und wünscht ihr alles Glück der Welt mit Tom. Doch dann macht sie eine merkwürdige Entdeckung, die Fanni erneut in ein seltsames Licht rückt.
