Anna und die Liebe

Episode 207

SAT.1Staffel 4Folge 207
Episode 207

Folge 207: Episode 207

23 Min.Ab 12

Anna erfährt, dass Fanni früher unter Asthma gelitten hat. Deswegen ist sie sehr verwundert, als sie Fanni beim Rauchen sieht. Zunächst will Anna dieser Information nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Doch als Fanni äußerst grob mit Paloma umgeht, verdichten sich die Verdachtsmomente und lassen eine Vermutung immer realistischer erscheinen: Was ist, wenn Fanni gar nicht Fanni ist?

