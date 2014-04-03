Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 234

SAT.1Staffel 4Folge 234vom 03.04.2014
23 Min.Folge vom 03.04.2014Ab 12

Nina ist überglücklich, als Stefan (alias Luca) sich bei ihr meldet, sich bei ihr für sein abweisendes Verhalten entschuldigt und sich mit ihr verabredet, um mit ihr in aller Ruhe zu reden. Nina ist voller Hoffnung, dass Stefan sie verstehen werde und sie ist auch fest entschlossen, von nun an keine Geheimnisse mehr vor ihm zu haben. Doch ein Botengang zu Lanford ändert alles ...

