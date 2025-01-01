Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Eine Chance für die Liebe?

SAT.1Staffel 4Folge 242
Eine Chance für die Liebe?

Eine Chance für die Liebe?

Anna und die Liebe

Folge 242: Eine Chance für die Liebe?

23 Min.Ab 12

Nina weiß nach Lucas Geständnis nicht, wie sie reagieren soll. Ein Gespräch mit Anna bringt sie zum Nachdenken: Wird sie Luca und ihren Gefühlen vielleicht doch noch eine Chance geben? Anna und Tom liegen krank im Bett. Die Aufregung nach der Hochzeit hat beiden offenbar mehr zugesetzt als erwartet. Doch ihre traute Zweisamkeit wird jäh unterbrochen.

Anna und die Liebe
SAT.1
