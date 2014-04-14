Anna und die Liebe
Folge 247: Auf Bewährung
23 Min.Folge vom 14.04.2014Ab 12
Nina will mit Luca abschließen. Anna kann sich den Stimmungswechsel ihrer Freundin nicht erklären. Als ihr aber Olivia Kosmar vorgestellt wird, begreift sie plötzlich: Luca hat Nina verschwiegen, dass er verlobt ist und ihr damit das Herz gebrochen! In der Ego-Bar kommt es zu einer folgenschweren Begegnung Lucas mit Nina. Er folgt ihr und erkennt bestürzt, wie tief er sie wirklich verletzt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick