Anna und die Liebe
Folge 249: Neue Jobs
24 Min.Folge vom 15.04.2014Ab 12
Anna hat Nina einen Job im Stofflager von Lanford beschafft. Nun muss sich Nina wohl oder übel mit dem Gedanken anfreunden, neben Luca in derselben Firma zu arbeiten. Auch als sie erfährt, dass Olivia bei Lanford als Fotografin anfangen wird, ist sie zunächst noch zuversichtlich. Schnell wird ihr jedoch klar, wie schwer es werden wird, denn sie sieht, wie sich beide in Lucas Büro küssen.
