Anna und die Liebe
Folge 253: Spießrutenlauf
24 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 12
Nina versucht, trotz des Twists mit Kai, Fuß bei Lanford zu fassen. Als sie sich dazu hinreißen lässt, Brunos Zeichnungen zu verändern, bringt sie sich dadurch jedoch erneut in Gefahr ... Luca unterdrückt seine Gefühle für Nina, dennoch gelingt es ihm nicht, in sein altes Leben mit Olivia zurückzufinden. Bei einem gemeinsamen Abendessen stellt sie ihn zur Rede ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick