Anna und die Liebe
Folge 31: Episode 31
16 Min.Ab 12
Jonas will nichts von Heinrichs Warnung hören, dass nicht nur er, sondern auch Anna unglücklich wird, wenn er seine Mission abbricht. Da zeigt ihm Heinrich eine düstere Zukunftsvision. Jonas lenkt schon fast ein, doch dann offenbart ihm Heinrich, dass auch er erst ins Licht gehen kann, wenn er Jonas dazu bringt, seine Mission zu erfüllen. Jonas erkennt Heinrichs Eigennutz und bricht mit ihm.
