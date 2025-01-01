Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 43

Staffel 4Folge 43
Episode 43

Anna und die Liebe

Folge 43: Episode 43

24 Min.Ab 12

Anna ist fassungslos über Steves Liebesgeständnis und wirft ihm vor, aus Eifersucht verhindert zu haben, dass sie mit Jonas in Kontakt treten kann. Steve beteuert, Paule für eine Lügnerin zu halten. Anna glaubt ihm jedoch nicht. Als ihr Paloma weitere Indizien dafür liefert, dass Paule wirklich mit Jonas' Geist in Kontakt stehen muss, gibt es für Anna nur noch eins: Sie muss Paule finden!

