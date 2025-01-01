Anna und die Liebe
Folge 47: Episode 47
24 Min.Ab 12
Was hat Tom mit Paule zu tun? Anna kann sich keinen Reim darauf machen. Von Paloma erfährt sie, dass Paule und Tom eventuell ein Verhältnis miteinander hatten, noch ein Grund mehr, sich mit Paule zu unterhalten. Annas letztes Aufeinandertreffen mit Jonas hallt in ihr nach und ihre Sehnsucht wird stärker: Doch mehr als ein Zusammensein im Traum ist nicht möglich ...
