Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 49

SAT.1Staffel 4Folge 49
Episode 49

Episode 49Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 49: Episode 49

23 Min.Ab 12

Anna fällt aus allen Wolken, als Steve ihr beibringt, dass er nur fest mit ihr zusammen sein könne oder gar nicht. Anna kann Steve aber nicht mal die geringste Hoffnung auf eine Beziehung machen. So sehr sie Steve als Freund schätzt, so gut sie mit ihm als Team funktioniert, so wenig erträgt sie es, von ihm berührt oder angeschmachtet zu werden. Anna ist blockiert und überfordert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen