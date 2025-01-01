Anna und die Liebe
Jonas bedauert, dass seine Mutter den intimen Moment zwischen Anna und Steve zerstört hat. Er glaubt nach wie vor, dass Steve der richtige Mann an Annas Seite ist. Dann sieht Jonas auf der Premierenparty des Vampirfilms "Red Nights" zufällig die Gangster, die in den Containerüberfall verwickelt waren und erfährt eine schockierende Wahrheit ...
