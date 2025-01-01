Anna und die Liebe
Folge 82: Episode 82
23 Min.Ab 12
Als Enrique und Paloma übereinkommen, dass sie weiterhin gute Freunde sind, ist Paloma erleichtert. In einem Gespräch mit Lily redet sich Paloma ein, dass nichts dabei sei, Anna von dem Kuss zu erzählen. Doch als Paloma auf Anna trifft und erfährt, dass diese offenbar doch Gefühle für Enrique hegt, verschwindet ihre Souveränität ... Jasmin ist über Maiks Heiratsantrag fassungslos ...
