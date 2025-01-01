Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 90

SAT.1Staffel 4Folge 90
Episode 90

Anna und die Liebe

Folge 90: Episode 90

23 Min.Ab 12

Anna ist von Brunos Standpauke schwer getroffen. Weinend bricht sie auf der Toilette zusammen. Tom bemerkt das, kann sich aber nicht dazu durchringen, sie zu trösten. Als er sie überraschend am Rande eines Hochhausdachs stehen sieht, trifft ihn das bis ins Mark. Er glaubt, Anna wolle sich erneut etwas antun. Und dieser Gedanke macht ihm klar, dass er Anna um keinen Preis der Welt verlieren will.

