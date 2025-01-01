Anna und die Liebe
Folge 93: Episode 93
24 Min.Ab 12
Bruno unterstellt Anna als Mitarbeiterin zur Strafe für ihre vermeintliche Verfehlung fortan der Chefdesignerin Carla. Anna will dies zunächst keinesfalls akzeptieren, aber Enrique und Paloma versuchen sie davon zu überzeugen, dass es besser für sie ist, bei Lanford zu bleiben. Letztlich ist es Katja, die Anna an ihre alte Stärke erinnert ...
