Anna und die Liebe
Folge 95: Episode 95
23 Min.Ab 12
Anna ist sich sicher, dass Beate Kreis etwas mit der Intrige gegen sie zu tun hat und bittet Enrique, die Kontaktfrau von Haokan auszuhorchen. Als dieser sich kurz darauf mit der Verdächtigen trifft, sieht auch er Annas Verdacht bestätigt. Beate Kreis hat offenbar ein schlechtes Gewissen. Anna und Enrique sind überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um Annas Unschuld zu beweisen.
