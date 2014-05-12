Anna und die Liebe
Folge 25: Episode 25
23 Min.Folge vom 12.05.2014Ab 12
Nina kommt nach dem Kuss mit Jojo gar nicht dazu, ihre Gefühle zu ordnen, weil sie prompt von Carla zu Lanford beordert wird, wo ein Musterkleid für Luis Costa angefertigt werden soll. Mit gemischten Gefühlen sieht Nina dabei zu, wie ihr Entwurf Wirklichkeit wird. Auf der Lanford-Weihnachtsfeier wird das Kleid feierlich überreicht - und ausgerechnet Nina soll das Kleid an sich präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick