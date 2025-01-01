Anna und die Liebe
Folge 30: Episode 30
Nina ist erleichtert, als sie erfährt, dass Jojo nichts passiert ist. Die beiden fallen sich in die Arme und beschließen, Weihnachten zu zweit feiern. Doch ihre Pläne werden von den WG-Bewohnern, Luca und Olivia durchkreuzt. Auf ihrer spontanen Feier glaubt Jojo, dass sich Luca und Nina wieder annähern. Umso überraschter ist er, als Nina ihm klarmacht, dass sie mit ihm zusammen sein will.
