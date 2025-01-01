Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 38

SAT.1Staffel 5Folge 38
Folge 38: Episode 38

23 Min.Ab 12

Nina ist erleichtert, dass die Anzeige gegen sie fallen gelassen wird. Sie will Bruno ihre Unschuld beweisen und vertraut sich unglücklicherweise ausgerechnet Carla an, die Kai umgehend warnt. Als Nina einen Zeugen auftreibt, der Kai in der Nacht des Anschlags gesehen hat, will sie Bruno mit der Wahrheit konfrontieren. Doch zu ihrer Überraschung schwenkt der Zeuge um und belastet plötzlich Jasmin.

