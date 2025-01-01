Anna und die Liebe
Folge 42: Episode 42
23 Min.Ab 12
Jojo ist irritiert, weil Nina ihn versetzt, und er beginnt, sich Sorgen zu machen. Als er noch einmal versucht, sie auf ihrem Handy zu erreichen, nimmt Luca den Anruf an. Jojo ahnt nicht, dass Nina ihr Telefon bei Lanford vergessen hat und ist sich sicher, dass sie den Abend lieber mit Luca verbringt. Enttäuscht muss er am nächsten Morgen feststellen, dass Nina die ganze Nacht außer Haus war.
