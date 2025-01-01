Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 42

SAT.1Staffel 5Folge 42
Episode 42

Episode 42Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 42: Episode 42

23 Min.Ab 12

Jojo ist irritiert, weil Nina ihn versetzt, und er beginnt, sich Sorgen zu machen. Als er noch einmal versucht, sie auf ihrem Handy zu erreichen, nimmt Luca den Anruf an. Jojo ahnt nicht, dass Nina ihr Telefon bei Lanford vergessen hat und ist sich sicher, dass sie den Abend lieber mit Luca verbringt. Enttäuscht muss er am nächsten Morgen feststellen, dass Nina die ganze Nacht außer Haus war.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen